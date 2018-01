Alunos de Jornalismo vão cobrir reunião da SBPC

Uma iniciativa inédita no País vai promover a imersão de alunos de Jornalismo no ambiente acadêmico para formar divulgadores científicos. Dez estudantes terão as despesas pagas para viajar até Goiânia, onde vão assistir a aulas teóricas e cobrir a 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência (SBPC).

As inscrições para a Escola Brasil de Jornalismo Científico (EBJC) estão abertas até o dia 18, no site www.ebjc.com.br. O curso, destinado a alunos do último ano da graduação, será realizado de 6 a 22 de julho, na capital goiana. Os estudantes selecionados vão ganhar bolsas de estudo integrais, com todas as despesas custeadas pela SBPC.

A escola de inverno é um curso de imersão em jornalismo científico, com aulas práticas e teóricas. Durante a EBJC os alunos terão contato direto com a comunidade científica brasileira, com acesso às palestras e coletivas de imprensa da Reunião Anual da SBPC. Ao final, produzirão um blog temático.

Para se inscrever, é necessário que o estudante pague uma taxa de R$ 30 e envie currículo, histórico escolar, carta de recomendação, além de um breve texto sobre o Cerrado.

A coordenação pedagógica da escola é da jornalista e pesquisadora Graça Caldas (Labjor/Unicamp). Integram o corpo docente os jornalistas e pesquisadores Wilson Bueno (Umesp) e Mariluce Moura, editora da revista Pesquisa Fapesp e nova presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico (ABJC); Audre Alberguini, coordenadora do curso de Jornalismo do Instituto Superior de Ciências Aplicadas (Isca), e Heloiza Dias, assessora especial da Embrapa.