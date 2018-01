Alunos de escolas públicas podem estudar chinês de graça

Estão abertas até quinta-feira, dia 15, as inscrições para o curso de chinês do Instituto Confúcio da Unesp. Para alunos de escolas públicas com idade entre 12 e 17 anos, as aulas são de graça. Eles têm de comprar apenas o material didático, que custa R$ 170 e pode ser dividido em cinco prestações. Para as demais pessoas, o investimento é de cinco mensalidades de R$ 100, por quatro horas de aula por semana. Também é possível organizar turmas especiais para empresas.

A partir de quinta, o Instituto Confúcio funcionará dentro do câmpus universitário da Unesp no bairro do Ipiranga, à Rua Dom Luiz Lazanha, 400. A escola também tem unidades no interior paulista.

As inscrições são feitas pelo www.institutoconfucio.com.br. Mais informações no (11) 3107-2943.