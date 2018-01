Alunos de escolas judaicas de São Paulo vão conhecer locais históricos na Polônia e em Israel

Cerca de 150 alunos do ensino médio de três escolas judaicas de São Paulo embarcam nesta terça-feira para Polônia e Israel, onde visitarão locais que guardam a história do povo judeu. O grupo é formado por estudantes do Iavne, I.L. Peretz e da Nova Escola Judaica.

Na Polônia, os jovens vão conhecer os campos de concentração de Auschwitz, Birkenau, Majdanek e Treblinka, além de cemitérios, sinagogas, o bairro judaico Kazimierz e também a fábrica de Schindler.

Após relembrarem todo o sofrimento pelo qual passou o povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, os alunos seguem viagem até Israel. Lá, eles visitarão os principais pontos históricos e turísticos do país, como o Muro das Lamentações, o Museu do Livro e o Mar Morto.

A missão estudantil faz parte do projeto Educação Para a Vida – uma parceria da Federação Israelita do Estado de São Paulo com as escolas judaicas envolvidas – com o apoio logístico da Agência Judaica. A proposta é fortalecer a identidade judaica e sionista dos alunos, possibilitar o testemunho de cenários do Holocausto como forma de preservar a memória judaica e mundial, além de estimular a compreensão da importância do Estado de Israel para os judeus de todo o mundo.