Alunos de Direito da USP são pelo ‘Rodas persona non grata’

Do lado de fora da sala de reuniões da Congregação da Faculdade de Direito da USP, que decide nesta tarde se mantém o título de persona non grata conferido ao reitor João Grandino Rodas, alunos independentes e ligados a grupos políticos gritam palavras de ordem contra a reitoria.

“Esse título expressa o que a faculdade sente em relação ao Rodas. E não tem como se retirar um sentimento”, diz o presidente do C.A. XI de Agosto, André Tredezini, de 23 anos.

A atual gestão do XI é comandada pelo partido Resgate Arcadas. O grupo derrotado nas últimas eleições, o Fórum da Esquerda, também participa da manifestação nos corredores do prédio histórico da faculdade, no centro de São Paulo. “O ‘Fora, Rodas’ une a faculdade, independente de bandeiras.”

ATUALIZAÇÃO (18h14): Sanfran mantém título de persona non grata para Rodas

