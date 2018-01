Alunos de Catanduva lotam ônibus e prestam Fuvest em Rio Preto

* Por Chico Siqueira, especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Um ônibus com 38 estudantes de Catanduva chamou a atenção de quem aguardava a abertura dos portões da Unip de São José do Rio Preto. Os alunos eram todos candidatos da Fuvest e fariam neste domingo a primeira prova da segunda fase do vestibular em Rio Preto.

“De cada três vestibulandos de Catanduva, pelo menos um foi aprovado para a segunda fase”, afirmou Renan Possebon Costa, de 18 anos, candidato de Engenharia de Alimentos. Ele disse estar preparado para as provas de hoje (português e redação), apesar de considerar as disciplinas cobradas difíceis. “Acho que estou bem preparado e vou me dar bem. Mas o meu negócio é na terça-feira, quando farei provas de matemática e física”, completou.