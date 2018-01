Alunos das Etecs terão aulas de física durante o carnaval

Quarenta alunos de 20 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) vão trocar o feriadão de carnaval por um “retiro” de física no câmpus da USP em São Carlos. De amanhã até a Quarta-feira de Cinzas, os estudantes terão aulas práticas e teóricas e farão visitas técnicas para conhecer projetos e equipamentos que utilizam princípios da física.



Alunos do ensino médio em treinamento oferecido pelo IF de São Carlos

O convite ao Centro Paula Souza, autarquia do governo de São Paulo que administra as Etecs e Fatecs, partiu do diretor do Instituto de Física (IF) da USP em São Carlos, Antonio Carlos Hernandes. Entre 200 candidatos, os coordenadores das escolas escolheram os 40 estudantes. As despesas com hospedagem e alimentação serão bancadas pela universidade e o transporte ficará por conta dos alunos.

Matteo Bernardo Mascarenhas, de 16 anos, não vê a hora de trocar as folias momescas pela imersão na física, sua matéria favorita. O aluno do 3º ano da Etec Piracicaba, no interior paulista, diz que vai aproveitar as atividades para definir sua escolha profissional. “Faço os exercícios um atrás do outro, como se estivesse jogando videogame”, conta Matteo, que tem aulas do ensino médio pela manhã e faz o curso de Logística à tarde. “Carnaval tem todo ano. Essa oportunidade não é toda vez que aparece.”

Escola de Física

Esta será a primeira edição da Escola de Física, programa instituído recentemente por meio de parceria entre o IF da USP em São Carlos e o Centro Paula Souza para levar alunos das Etecs até o convívio com especialistas de um dos maiores centros de pesquisa da América Latina.

“Estudei a semana inteira para poder acompanhar direito as atividades. Vai ser uma experiência fantástica”, diz Matteo.