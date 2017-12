O Estado de S. Paulo

Desde a madrugada de quinta-feira um grupo de moradores do Conjunto Residencial da Universidade de São Paulo (Crusp) ocupa um dos prédios da Coordenadoria de Assistência Social (Coseas).

A principal reivindicação do grupo é o aumento de vagas no Crusp. No fim de semana, os ocupantes do Coseas informaram ter usado o espaço para atividades culturais, como sessões de vídeo e jantares para alunos da USP.