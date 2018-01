Alunos da Unifesp em Osasco participam de trote solidário inclusivo

Atletas paraolímpicos vão prestigiar amanhã o trote solidário inclusivo do câmpus de Osasco da Unifesp. Os alunos realizarão atividades com os olhos vendados e também com cadeiras de rodas, para vivenciar situações do dia a dia de portadores de necessidades especiais.

O câmpus da Unifesp em Osasco começou a funcionar hoje. Por enquanto, são 320 vagas divididas em quatro cursos de graduação: Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Ciências Contábeis e Relações Internacionais. No total, 15.704 se inscreveram para tentar uma das vagas.