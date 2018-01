Cursos de idiomas da rede estadual estão com inscrições abertas até esta quarta

As inscrições para o curso de idiomas da rede pública estadual acabam nesta quarta-feira, 11. Qualquer aluno da rede, independente da série, pode se inscrever para as aulas de francês, italiano, alemão, japonês e mandarim. A única exceção é inglês, curso que tem um cronograma anual – e não semestral.

O módulo tem a duração de um semestre e começa em agosto. As aulas são semanais, fora do período regular de aulas dos estudantes.

Para fazer o cadastro, o estudante (ou responsáveis, no caso de menores de 18 anos) deve comparecer a uma das unidades do Centros de Estudo de Línguas (CELs) com a cópia do RG. Os alunos que tiverem melhor desempenho no curso concorrem a vagas de intercâmbio pelo mundo.

Veja no mapa a escola mais perto de sua casa: http://www.educacao.sp.gov.br/evesp/cursos/NovaExibicao/CEL/index.html