A PUC-SP firmou parceria para que os alunos da graduação possam estagiar na Host Broadcast Services, emissora oficial da Copa do Mundo de 2014, durante o evento esportivo. A universidade é a única instituição de ensino do Estado incluída no programa de estágio da HBS. Mais informações devem ser divulgadas em breve no site www.pucsp.br.

