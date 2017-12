Alunos da Mauá participam da reformulação do site

Por Elida Oliveira

O Instituto Mauá de Tecnologia mudou seu site com a ajuda de uma “consultoria interna”: alunos e professores da instituição. “Tínhamos dificuldade de navegação e isso não combinava com a imagem que a instituição passa”, diz o gerente de Marketing da Mauá, Luciano de Melo. O novo modelo ganhou dinamismo com o uso de um slide show na home page com imagens e informações acadêmicas. Os caminhos para encontrar as informações também foram simplificados. “O fundamental para a gente era ter um visual limpo, sério e, ao mesmo tempo, moderno.”

Alunos dos 1° anos dos sete cursos da Mauá participaram do processo de mudança. “Formamos quatro grupos com oito alunos de turmas da manhã e da noite, que trouxeram uma visão diferente do mundo”, disse Melo. Twitter, blog, assinatura RSS e vídeos com competições e atividades externas dos alunos passaram a fazer parte da home page da Mauá.

Vestibular

A reformulação do site não deixou de lado aqueles que querem ser alunos da Mauá. Foi feito um hotsite (página com prazo para sair do ar) para o vestibular de 2010. No endereço vocepodetransformaromundo.com.br, os futuros alunos terão contato com projetos feitos pelos estudantes atuais da Mauá, usando uma tecnologia de realidade aumentada ­‑‑ por meio de um código impresso pelo próprio hotsite, a webcam do computador identifica o símbolo e transforma os objetos em 3D.

Além dessa interação, há informações acadêmicas e acesso ao formulário para inscrição online, até o dia 3 de novembro. A taxa é de R$ 50 e a prova acontece no dia 7 de novembro.

É possível se inscrever em até duas opções de cursos. São 1.150 vagas para os cursos de Administração, no campus de São Paulo; Engenharia, com habilitação em Alimentos, Civil, Controle e Automação, Elétrica (com ênfase em Eletrônica e Eletrotécnica), Mecânica, Produção Mecânica e Química, Design do Produto, e os cursos Superiores de Tecnologia em Processos Gerenciais, Gestão Ambiental e Gestão da Tecnologia da Informação, no campus de São Caetano do Sul.

