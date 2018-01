Alunos da Fisk e PBF fazem imersão em inglês em acampamento

Os alunos das redes Fisk e PBF, de faixa etária entre 10 a 16 anos participam no próximo final de semana, de 10 a 12 de junho do “English & Action Experience”, uma oportunidade de aperfeiçoar a comunicação na língua inglesa de forma dinâmica e envolvente em um acampamento localizado em Sapucaí Mirim (MG), próximo a Campos do Jordão (SP), na Serra da Mantiqueira.

A programação é feita em inglês e adequada ao nível de proficiência da língua e à faixa etária dos alunos. Monitores bilíngues coordenam e orientam a vivência do idioma em atividades recreativas, lúdicas, esportivas e de aventura, que estimulam a comunicação visual, falada e escrita do idioma. “Durante os jogos e gincanas, os alunos ganham confiança e desembaraço para colocar em prática tudo que aprenderam em sala de aula”, destaca Christian Ambros, diretor da Fundação Fisk.

A idéia do projeto é dar a liberdade e a sensação de como é para os alunos vivenciarem situações e se comunicarem o tempo todo em outro idioma enriquecendo vocabulário. Busca-se uma experiência completa de imersão no idioma, semelhante a uma viagem ao exterior, que proporciona a ampliação natural do vocabulário, e também das capacidades de conversação e compreensão da língua.