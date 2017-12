Alunos da FGV e da USP desenvolvem app para auxiliar escolas e cursinhos

SÃO PAULO – Estudantes da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (EAESP/FGV) e do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo (IME/USP) desenvolveram um aplicativo com mais de 40 mil exercícios para auxiliar o aprendizado em escolas do ensino médio e cursinhos pré-vestibular.

De acordo com os criadores do Ducante, além de corrigir os exercícios automaticamente, o aplicativo permite que os estudantes interajam com seus colegas e professores para tirar dúvidas. Já os docentes recebem estatísticas que mostram a evolução de cada aluno e podem, a partir daí, elaborar melhor suas aulas.

A plataforma permite o compartilhamento entre estudantes e professores de conteúdos multimídia, como vídeos e artigos, e conta até com um game.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gratuita, a ferramenta está disponível para download na App Store e na Google Play a apenas estudantes de escolas e cursinhos parceiros do projeto.

Entre as instituições que já usam o Ducante estão o Cursinho da Poli; o Cursinho da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP (FEA/USP); o Arcadas Vestibulares, ligado à Faculdade de Direito da USP; o Cursinho AtuaMente, da Escola Politécnica da USP de Santos; o Galt, vinculado a Universidade de Brasília (UnB); o Reinspire; e o Cursinho da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP (EACH-USP).

Motivação. Segundo os desenvolvedores, a plataforma tem o objetivo de resolver três problemas comuns identificados nas salas de aula: a retenção de conteúdo; a motivação e o engajamento dos estudantes; e a falta de tempo.

“Decidimos criar esse aplicativo para resolver alguns problemas que os cursinhos populares de São Paulo tinham por meio da tecnologia. Logo vimos que a carência de tecnologia na educação era mais generalizada no Brasil inteiro”, disse o estudante Lucas Santos, do grupo responsável pelo desenvolvimento da ferramenta. “Nossa expectativa é de ser o braço digital das escolas e cursinhos, populares ou não.”

O Ducante foi desenvolvido pelos estudantes durante a disciplina de Empreendedorismo Digital, ministrada no segundo semestre do ano passado.

“Os alunos foram capazes de refletir sobre as possibilidades de criação de um modelo de negócio a partir da construção de um protótipo de software funcional”, explicou o professor da FGV Eduardo de Rezende Francisco, um dos coordenadores da disciplina.

Mais informações podem ser obtidas no site do aplicativo.