Alunos da FEI inovam processo de lavagem de roupas e ganham R$ 12 mil de premiação

Três estudantes do Centro Universitário da FEI vão dividir um prêmio de R$ 12 mil por terem desenvolvido uma nova forma de preservar as roupas durante o processo de lavagem. Os alunos, do curso de Engenharia Têxtil, venceram o Prêmio Whirpool Inova, da Whirpool, fabricante de produtos das marcas Brastemp e Consul.

O estudo, que venceu a categoria Engenharia, foi desenvolvido por Yuri Gradela, de 26 anos, Beatriz Gasparotto, de 21, e Juliana Mac, de 20, sob orientação da professora Toshiko Watanabe. O trabalho concorreu com outros dez finalistas, elaborados por estudantes de diversas instituições de ensino superior do Brasil.

A professora Toshiko, do curso de Engenharia Têxtil, também foi premiada. Ela ganhou uma bolsa de estudos mensal no valor de R$ 1,2 mil para cursar o mestrado durante um ano. A FEI recebeu R$ 20 mil para investir no laboratório do curso.

Para desenvolver o projeto, os alunos receberam uma lavadora de roupas e instalaram no interior da máquina quatro dispositivos inovadores para garantir a preservação das roupas, praticidade, eficiência da lavagem, além da economia de água.

Foram substituídos os sistemas de lavagem, controle do nível de água e os recipientes para produtos auxiliares na lavagem, como amaciante e sabão em pó, e instalado processo para reúso de água, por meio de um tanque na parte inferior da máquina, que tem capacidade para 40 litros.