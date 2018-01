Alunos da Federal de Pelotas ocupam reitoria desde ontem

Alunos da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) estão ocupando a reitoria desde ontem. Eles fazem uma lista extensa de reivindicações, que vão de iluminação no câmpus à melhor proporção na relação número de professores e de estudantes.

Eles se comunicam com meios de comunicação de todo o País pelo Twitter. Segundo os alunos, o espaço da universidade não tem acessibilidade para pessoas com deficiência e falta, no curso de Jornalismo, laboratório para atividades práticas.

Segundo a reitoria, as reivindicações são genéricas e o documento entregue ontem pelos estudantes veio sem assinatura. Ainda assim, o reitor, Cesar Borges, por meio de sua assessoria, se propõe a dialogar publicamente sobre todos os pontos reclamados pelos alunos da Ufpel.

A reitoria também afirou que até as 16 horas os estudantes têm que sair do prédio da reitoria, pois houve decisão judicial para a desocupação.