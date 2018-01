Alunos da Anhembi Morumbi vão trabalhar durante a Parada Gay de São Paulo

Alunos dos cursos de Turismo, Eventos e Hotelaria da Universidade Anhembi Morumbi vão trocar o feriadão para trabalhar durante a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Cerca de 70 voluntários atuarão em parceria com os organizadores do evento e a São Paulo Turismo (SPTuris), órgão oficial de turismo da Prefeitura.

O trabalho começa nesta quinta-feira, 3, durante a Feira Cultural. Segue no sábado, 5, na visita técnica à Avenida Paulista para checar os últimos preparativos. No domingo, 6, são esperadas mais de 3 milhões de pessoas na Parada.

Os estudantes também participaram de um treinamento feito pela Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual da SPTuris.

“A oportunidade reforça nosso compromisso de trabalhar com uma formação centrada no respeito à diversidade e inclusão social, gerando uma atitude cidadã integrada com o profissionalismo em hospitalidade”, afirma Andrea Nakane, coordenadora do curso de Turismo da universidade.

Esta será a primeira vez que a aluna do 7º período de Turismo Paula Rossellini, de 22 anos, vai à Parada. “O evento sempre chamou a minha atenção pela grandiosidade e quantidade de turistas que atrai, mas nunca tive tempo de conferir de perto”, conta.

Paula será uma das pesquisadoras cadastradas pela SPTuris para colher informações valiosas para a política de turismo da Prefeitura. “Também pretendo usar os dados no meu TCC, que é sobre o turismo GLS”, diz a estudante.