Alunos da 7ª série do Humboldt lançam livro de poesia

Os alunos do 7º ano do Colégio Humboldt, que é bicultural português e alemão, têm a chance de explorar seu lado artístico e de ver os trabalhos de própria autoria serem transformados no livro Poemas e Aquarelas, que esse ano reúne poesias ilustradas por aquarelas sob o tema biodiversidade, atendendo à mobilização proposta pela UNESCO: 2010-Ano Internacional da Biodiversidade. O livro traz poemas em português e alemão, ganhou o título de “As Raízes da Vida”, e foi lançado no sarau organizado pelo colégio na última quarta-feira.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.