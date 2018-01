Alunos cobram mais controle no acesso ao câmpus

Os alunos da FEA criticaram a falta de controle de entrada no câmpus e nos estacionamentos da USP no texto com reivindicações para melhorar o policiamento na Cidade Universitária. Também afirmaram que “falta transparência” nas ações do Conselho de Política de Segurança da universidade. Os outros pontos anotados foram: melhorar o contato de alunos com a Guarda Universitária, dos vigias entre si e da guarda com a Polícia Militar; aperfeiçoar a logística da guarda; melhorar a iluminação do câmpus; reforçar o policiamento na Praça dos Bancos; e fazer uma campanha de conscientização dos alunos.

