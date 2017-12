Alunos brasileiros são vice-campeões em Copa do Mundo da Computação

Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp) conquistaram a 2ª colocação em uma das categorias da Imagine Cup 2010, conhecida com a Copa do Mundo da Computação. Os jovens participantes se propuseram a criar tecnologias inovadoras que pudessem solucionar alguns dos principais problemas da humanidade, de acordo com as oito metas do milênio estabelecidas pela ONU. A Imagine Cup é uma iniciativa da Microsoft e chegou neste ano à 8º edição.

O Brasil contou com 84 mil inscritos, quase 30% do total de participantes em todo o mundo, e 24 estudantes representaram o País na final mundial, realizada na semana passada em Varsóvia, capital da Polônia.

A equipe reconhecida como vice-campeã na categoria “Interoperabilidade”, a Uptiva Dreams IT, apresentou um projeto que promete resolver o trânsito. Esse prêmio é concedido aos estudantes que desenvolvem um aplicativo com uso de tecnologias Microsoft combinadas a outras soluções do mercado para conectar pessoas, dados e diversos sistemas de uma nova maneira. A equipe paulista Samba Samba também recebeu dois prêmios especiais, o “Próxima Geração Web” e o “Windows Internet Explorer 8”.

A equipe vencedora da categoria principal da Imagine Cup 2010, Software Design, é da Tailândia, e conquistou o prêmio de US$ 25 mil.

Uma dupla de alunos de Bacharelado em Design – Habilitação em Interface Digital do Centro Universitário Senac de São Paulo também se destacou como a única da América Latina classificada para a final mundial, na categoria Digital Media. Para assistir a animação que os classificou, clique aqui.

Para quem quer participar da competição do próximo ano, as incrições já estão abertas aqui. A final dessa vez será em Nova York.