Alunos brasileiros aprendem inglês com idosos de asilo nos Estados Unidos

Alunos de uma escola de idiomas de São Paulo ganharam uma ajuda experiente para aprender inglês. Por meio de uma ferramenta de bate-papo em vídeo na internet, jovens brasileiros tiveram a chance de praticar a língua e tirar dúvidas com idosos de um asilo nos Estados Unidos. A ação foi divulgada nesta semana pela agência de publicidade FCB Brasil e pela rede de ensino de idiomas CNA

O projeto-piloto, proposto pela agência e batizado de Speaking Exchange, foi desenvolvido nos cinco primeiros meses deste ano. Participaram da experiência 30 estudantes da unidade do CNA na Liberdade, região central de São Paulo, e 12 idosos do Windsor Park Retirement Community, em Chicago. O principal objetivo era fazer com que os estudantes tivessem contato com nativos do idioma e criassem uma relação com os idosos.

