Aluno tem de andar 500m para chegar a local de prova da Unicamp

* Por Rose Mary de Souza, especial para o Estadão.edu

CAMPINAS – A rua em frente à Unip do bairro do Swift, um dos locais de prova da Unicamp, estava congestionada nas vésperas do início do exame, marcado para as 13h. Com medo de perder o vestibular, estudantes desciam dos carros antes de chegarem à porta da universidade.

Candidato a uma vaga em Engenharia Química, Mateus Ferreira disse que caminhou cerca de 500 metros até o câmpus. Junto com ele vieram centenas de outros alunos.

Pedestres e motoristas desrespeitam uma faixa para travessia em frente à Unip. O fluxo de pessoas é tão grande que, se alguém parar, serão formadas filas à espera de um espaço entre os veículos.

A Unip fica perto de um hipermercado, o que pode explicar a movimentação anormal de automóveis. A região também dá acesso à saída da cidade para quem viaja em direção a Valinhos.

O tempo está nublado e abafado. As nuvens estão carregada, mas faz bastante calor.