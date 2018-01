Aluno sem senha para Sisu poderá recadastrar dados pessoais

O MEC vai dar uma nova chance para os alunos que não conseguiram, até hoje, ter acesso à senha que possibilita o cadastro no Sisu. Até as 23h59, é possível fazer inscrições no sistema.

Segundo o Inep, haverá um menu para novo cadastro de e-mail e telefone, no site do Enem .

Segundo o Inep, muitos dos alunos que se queixam de estarem com ‘senha inválida’ estão com endereço de e-mail ou telefone errado no cadastro.

Para resolver o problema, basta que o estudante clique em “recuperar a senha” e, depois, ele pode alterar “dados cadastrais”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se estiver com o celular errado, deve receber, na hora, via SMS, a senha correta.