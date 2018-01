Aluno sai de outra cidade e é o 1º a chegar para Fuvest em Rio Preto

* Por Chico Siqueira, Especial para o Estadão.edu

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – O primeiro candidato que chegou para a segunda fase da Fuvest em São José do Rio Preto foi Helius Cipriano Nunes, de 23 anos. Às 11h ele já estava em frente ao prédio da Unip, onde 810 estudantes farão o vestibular entre este domingo, 6, e terça-feira, 8. Helius precisou acordar quatro horas antes para pegar o ônibus que sai de Votuporanga, onde mora, para Rio Preto.

“Acordei às 7 horas e peguei o ônibus na rodoviária às 8h40”, contou Helius, que presta para Letras e participa da Fuvest pela primeira vez. Ele disse estar calmo para as provas deste domingo, de português e redação. “Estou tranquilo porque as provas de hoje são da minha área e acho que estou bem preparado”, disse. No entanto, para o estudante, os próximos dias não serão fáceis. “O problema começa a partir de amanhã, que tem questões de Ciências Biológicas e Exatas, áreas que não tenho amplo domínio.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para passar o tempo, Helius sentou na calçada da escola e leu alguns panfletos distribuídos pelos cursinhos listando temas possíveis para a prova de redação. Os cursinhos montaram diversas tendas em frente à Unip. “Chegamos aqui por volta das 8 horas e estamos distribuindo água e alguns informativos com temas de vestibular”, disse um funcionário do Anglo.