Aluno dispensa vaga na UFPR para estudar na USP

A UFPR perdeu quem prometia ser um excelente aluno de Ciências da Computação. É que o 1.º colocado no vestibular para o curso, Henrique Bispo, de 16 anos, vai abrir mão da vaga, para estudar Estatística na USP. A lista de aprovados na Fuvest foi divulgada nesta sexta-feira, 3.

Henrique ainda não sabe a colocação na Fuvest. Ele passou na UFPR pelo Sisu, com a nota do Enem. “A UFPR não colocou as vagas de Estatística no Sisu porque eles ainda fazem uma prova específica”, conta o estudante de Mauá, na Grande São Paulo.

O calouro diz que vai aproveitar fevereiro para reorganizar os horários no trabalho – desde novembro é monitor num cursinho de informática. Mas será possível conciliar as atividades, porque as aulas na USP são de manhã, e ele trabalha nos outros dois turnos.

Henrique afirma ter dificuldade em matemática. Por isso, promete se dedicar bastante à USP, cujas aulas começam em março. “Nos primeiros anos é matemática pura.”

E por que escolheu Estatística? “Desde pequeno gostava de juntar números e informações e transformá-los em algo útil. É exatamente isso que o estatístico faz”, conta o estudante.

A dica de Henrique para quem vai fazer vestibular é escolher um curso que o aluno realmente queira fazer, e não pensando na nota de corte mais baixa. “Não escolha o curso fácil, mas o que vai mais te empolgar para estudar.”