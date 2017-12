Aluno dá a volta por cima e consegue vaga no Sisu

Após dois anos de cursinho, Mateus Carbonese da Silva, de 19, passou no seu primeiro vestibular. Ele é um dos 44 calouros de Engenharia Eletrônica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), que colocou todas as vagas do curso no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Mateus vai fazer matrícula na instituição, mas aguarda o resultado da Fuvest e da Unesp para saber se muda para o Estado vizinho.

O estudante de Birigui, a 500 km de São Paulo, presta o Enem desde que o exame tornou-se um grande vestibular. Diz que não estava suficientemente preparado para a prova em 2009 e, em 2010, teve a redação anulada porque fugiu do tema. Desta última vez, o texto dele recebeu 720 pontos.

“Estou muito feliz com minha primeira convocação, até porque estudei a vida inteira em escola pública e passei em uma das universidades onde almejo estudar”, afirma Mateus, que foi aluno, depois do colégio, do cursinho comunitário da Unesp em Araçatuba e do Objetivo de Birigui, com bolsa de 30%.

Mesmo que não vá para o Paraná, o garoto vai sair de casa. É que ele disputa vaga em Engenharia Elétrica na USP de São Carlos e na Unesp de Ilha Solteira. “Minha mãe é muito coruja e não está muito feliz com a ideia de eu morar em outra cidade”, conta.

A prioridade de Mateus é a Fuvest, cuja segunda fase ocorreu entre domingo e terça-feira. Ele viajou até São José do Rio Preto para fazer os exames. No sábado, porém, entrou no Sisu e se inscreveu na UTFPR. “Só entrei na internet terça à noite e estava em 5.º lugar, por isso nem mexi no sistema até o fim das inscrições.”

Se o estudante não passar nas estaduais paulistas, vai morar em Campo Mourão, interior do Paraná. Dois colegas de Mateus já moram na cidade e cursam Engenharia na UTFPR. “Vamos morar numa república”, comemora o calouro.