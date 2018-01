Aluna é aprovada em Odontologia, mas sonha com Medicina

A estudante do cursinho Objetivo Alline da Silva Reis, de 19 anos, prestou o vestibular da Fuvest pela quarta vez – na primeira delas, ainda na condição de treineira. A jovem, que inicialmente disputava uma cadeira em Medicina, conquistou neste ano uma vaga em Odontologia na USP.

Questões financeiras acabaram influenciando a mudança. “Caso passasse em Medicina, meus pais teriam de me bancar por pelo menos seis anos, pois não conseguiria trabalhar neste período”, afirma. De acordo com a estudante, o novo curso lhe possibilitará estagiar a partir do segundo ano. “Não desisti do meu sonho. Cursarei Odontologia, mas continuarei prestando vestibulares para Medicina.”

A jovem, que também foi aprovada no vestibular da Unesp, já se decidiu: fará USP.

No ano passado a jovem já havia sido convocada para a segunda fase da Fuvest. O que mudou de lá para cá? “Acho que estou mais madura e mais preparada, o que acabou me deixando mais confiante nas provas finais.”