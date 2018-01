Aluna do Centro Universitário Belas Artes vence concurso de moda inclusiva

A aluna do curso de Design de Moda do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo Letícia Nascimento de Souza foi a vencedora da segunda edição do Concurso de Moda Inclusiva promovido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Ela concorreu com outros jovens estilistas de todo o estado e, inicialmente, seu trabalho foi selecionado entre os 20 melhores, que receberam apoio para a confecção de roupas.

O desfile ocorreu na última segunda-feira, 7, no Museu da Língua Portuguesa. Três trabalhos foram premiados e Letícia, que ficou em primeiro lugar, ganhou um estágio remunerado.

O curso de Design de Moda do Centro Universitário Belas Artes tem duas disciplinas que tratam do tema inclusão: ‘Desenvolvimento de Coleção’ e ‘Moda e Mercado’.

Sobre o seu look, Letícia explica:

“Meu look foi inspirado nas grandes metrópoles, onde tudo acontece muito rápido e a roupa deve acompanhar todas essas situações ao longo do dia. A calça cenoura é funcional, pois tem zíper frontal que facilita no manuseio e traz informação de moda. O colete dá sustentação ao tronco, além de deixar a mulher mais feminina e dentro das tendências. Além disso, possui ilhoses internos nos bolsos, que acomodam fones de ouvido e os mantêm sempre presos ao colete, dando maior segurança. A regata listrada completa o look alongando a silhueta feminina.”