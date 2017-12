Aluna diz ter sido assaltada e perde prova no CE

* Por Lauriberto Braga, especial para o Estado



FORTALEZA – Os participantes do Enem 2012 em Fortaleza, além de terem que enfrentar grandes engarrafamentos para chegar nos locais de prova, ainda tiveram que se deparar com a insegurança. A aluna Marcela Moreira, de 18 anos, foi impedida de fazer a prova deste sábado e está eliminada. Ela foi assaltada quando se encaminhava para a Universidade Estadual do Ceará (Uece). “Aconteceu quando estava chegando aqui. Já vinha atrasada e por isso vinha correndo, mas não teve jeito, eles anunciaram o assalto e levaram meus documentos e celular”, relatou Marcela, que pretende no próximo Enem conseguir vaga para o curso de Serviço Social.

A Polícia registrou pelo menos dez assaltos perto dos locais de prova em Fortaleza. O comando do policiamento informou que carros do Ronda do Quarteirão estavam dando a segurança nesses locais, mas os assaltos acabaram acontecendo.