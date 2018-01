Aliança Russa seleciona alunos para cursar Medicina em Kursk

A Aliança Russa de Ensino Superior encerra nesta quarta-feira, 30, as inscrições de candidatos interessados em cursar Medicina na Universidade Médica Estatal de Kursk. São 20 vagas abertas para estudantes que concluíram ou estão para concluir o ensino médio e planejam estudar no exterior. A universidade fica a cerca de 500 quilômetros da capital, Moscou.

O curso de Medicina é ministrado em inglês. Logo, para esta turma, somente alunos com mais de 3 anos de estudos no idioma serão selecionados. Os escolhidos embarcarão em março de 2012.

Em média, cada estudante desembolsa aproximadamente R$ 7 mil por ano em despesas entre curso e moradia. A duração do curso é de seis anos e o aluno tem direito a seguro médico, tutoria acadêmica e moradia universitária.

Medicina na Rússia, 29 graus abaixo de zero

A Aliança Russa é representante oficial das principais universidades russas no Brasil desde 2005. Seu trabalho consiste na seleção dos candidatos, no processo de orientação da faculdade, na obtenção da documentação necessária para permanência legal do estudante na Rússia, na obtenção da vaga e inscrição na universidade e na assessoria durante a viagem até a chegada do estudante ao seu local de destino.

O candidato interessado em estudar na Rússia passa por um processo seletivo avaliado pela universidade de sua escolha e administrado pela Aliança Russa, que inclui reunião com os pais, análise de histórico escolar e currículo, para garantir que o aluno se encaixe no perfil da faculdade.

