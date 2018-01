Aliança Russa oferece 30 vagas para Medicina

Estudar na Rússia, com um inverno rigoroso e um idioma difícil, pode parecer fora de cogitação para a maioria dos brasileiros. Mas e se o curso for em inglês e em uma cidade mais próxima da Europa Ocidental? A Universidade Médica Estatal de Kursk, no oeste do país, tem 30 vagas para quem deseja cursar Medicina e é fluente no inglês. As inscrições vão até 30 de setembro e são para estudantes que já concluíram ou vão concluir o ensino médio até o fim do ano, com início das aulas programado para o começo de 2012.

Como o governo russo tem uma política de subsídio para estudantes estrangeiros, o custo anual é de cerca de R$ 7 mil, que inclui despesas do curso e de moradia. A duração é de seis anos e a cidade de Kursk fica a 500 quilômetros de Moscou, próxima da fronteira com a Ucrânia.

O processo de seleção é feito pela Aliança Russa, que cuida do processo seletivo dos candidatos, orientação da faculdade, obtenção da documentação necessária para permanência legal do estudante na Rússia, além da inscrição na universidade.

Na volta para o Brasil, o estudante tem de passar por uma avaliação, submetendo o diploma adquirido ao processo de reconhecimento em uma universidade brasileira. O procedimento é padrão para qualquer brasileiro que faça graduação em centros de ensino estrangeiros.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outras informações com a Aliança Russa no Brasil. Telefones: (11) 3854-2513 / 3854-2514 / 3854-2515