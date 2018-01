Redes sociais também foram tema para perguntas do Enem

* Por Paulo Saldaña

SÃO PAULO – Uma das primeiras estudantes a deixar a prova do Enem na Unip Água Branca, Gabriela Mendes Belquior, de 17 anos, comentou que o tema redes sociais não estava presente apenas na redação. “Caíram mais duas perguntas: uma sobre o Facebook e outra sobre o Twitter”, contou a jovem que pretende cursar odontologia. As duas perguntas estavam entre as 45 questões de linguagens e códigos.

Ela também disse que a prova de hoje estava mais complicada em comparação com a de ontem. “Foi mais difícil, principalmente a parte de matemática. Algumas eu tive que chutar, mas acho que fui bem”, avalia.