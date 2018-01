Alcoa prorroga inscrições para programa de estágio

A Alcoa prorrogou até 15 de setembro o prazo de inscrições para seu Programa de Estágio Institucional. São 140 vagas para atuar em Itapissuma (PE), São Luís (MA), Poços de Caldas (MG) e Juruti (PA). As inscrições já estão encerradas para as unidades da empresa em São Paulo e Tubarão (SC).

Podem participar universitários dos cursos de Ciências Exatas e Humanas que concluírem a graduação de junho de 2011 a dezembro de 2012, tenham conhecimento da língua inglesa, além de pacote Office e disponibilidade mínima de 18 horas semanais. Entre os benefícios oferecidos estão bolsa-auxílio, seguro-saúde, vale-transporte ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, seguro de acidentes pessoais e recesso remunerado. Os interessados devem fazer a inscrição neste site.

Além do estágio tradicional, com duração de um a dois anos, a empresa oferece o estágio de seis meses para estudantes de instituições de ensino que oferecem este período exclusivo para atividades práticas, sem frequência nas aulas. Nesta modalidade, os universitários podem concorrer às vagas de Juruti, Tubarão, Poços de Caldas e São Luís, mesmo sendo de outras regiões. Neste caso, a Alcoa oferecerá, além da bolsa-auxílio e benefícios, apoio para hospedagem no decorrer do estágio. O estágio está previsto para ter início em janeiro ou julho de 2011.