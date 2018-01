Alckmin fala a candidatos a estágio

A importância de São Paulo para a economia, cultura, educação e desenvolvimento do País. Este foi o tema da palestra proferida ontem pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB) a estudantes no teatro do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), no Itaim-Bibi, zona sul da capital.

A palestra fez parte da programação de um ciclo de encontros que o CIEE promove sobre os mais variados problemas sociais brasileiros. A entidade convida especialistas para eventos como o Encontro com Educadores, Ciclo de Palestras sobre RH, Fórum Permanente de Debates e Seminário Antidrogas.