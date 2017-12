Ainda não passei para 2ª fase

“A semana foi razoavelmente tranquila. Não fiz vestibular este fim de semana. Não quis fazer a PUC. Fiquei traumatizada com a prova ano passado. Achei difícil, tem que fazer duas redações, uma para português e outra interdisciplinar. Achei complicado.

Sábado quis espairecer, então fui namorar. Domingo, não deu para escapar. Estudei praticamente o dia todo. Tenho refeito as questões do Enem vazado. Estou me sentindo preparada para a prova do Enem. As provas que a gente faz no cursinho para o Enem são mais difíceis que a do Enem vazado! Não estou subestimando a prova, mas é mais fácil do que eu imaginava. Prefiro o Enem à Fuvest. Mas vamos esperar pra ver…

Fiquei um pouco triste, porque segunda saiu a lista da Unesp, eu não passei para a segunda fase, paciência. Ainda não passei para nenhuma segunda fase. Mas eu nasci para ser médica, então não vou desistir. Não me vejo fazendo outra coisa, então ‘vamo que vamo'”.