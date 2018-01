AIESEC abre inscrições para programa de intercâmbio social

A AIESEC, rede global formada por jovens universitários e recém-graduados, abriu processo de seleção para o programa de intercâmbio de curta duração Cidadão Global, uma oportunidade de trabalho voluntário no exterior, pelo período de 6 a 12 semanas.

O programa pode ser desenvolvido durante as férias ou ao longo do semestre. Podem participar estudantes universitários ou graduados a menos de dois anos, com inglês ou espanhol a partir do nível intermediário.

Outras informações no site da AIESEC.