Agora é por conta própria

“Ufa! Depois da primera fase da Fuvest já relaxei bastante. Como tenho muitos primos da mesma idade, foi uma ligação geral para todo mundo. Só eu e um primo passamos para a segunda fase – pelo menos se a nota de corte deste ano não nos surpreender.

Mas agora eu vou precisar de muita concentração. Antes eu tinha aulas de manhã, chegava à tarde e já estava no pique para estudar. Mas agora vou ter que bolar um calendário muito bem definido para estudar por conta própria.

Minha ênfase está em história, geografia, português, física, além dde manter as aulas de desenho para a prova específica. Física e desenho são os que terei maior cuidado. História é complicado porque acho que sempre precisa de mais tempo para estudar.

Vou também tentar dar um pulo na escola para bater um papo com os professores. Trocar ideias sobre o que pode cair. Na segunda, conversei com a professora de física e ela já me deu boas dicas.

Nunca fiz segunda fase, e agora com vários dias seguidos de prova não tenho a mínima ideia de como será. Mas, pelo menos, acho que estou preparada. Até mais do que para a prova de domingo.”