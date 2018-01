Agência Universitária de Francofonia abre escritório no País, em parceria com a Unesp

A Agência Universitária da Francofonia (AUF), associação fundada no Canadá, que financia projetos universitários de ensino e pesquisa, terá uma sede na América Latina em escritório a ser instalado na Unesp (Universidade Estadual Paulista), no bairro do Ipiranga, em São Paulo.

Para marcar a inauguração, está sendo realizado um evento internacional nesta quarta-feira, no Memorial da América Latina, com a presença de aproximadamente 25 reitores de universidades da América Latina, da África e da Europa, além de representantes diplomáticos de países francófonos e hispânicos.

Com o tema O português, espanhol, francês, línguas do futuro do ensino superior e da pesquisa científica, o encontro tem como objetivo registrar o início da atuação presencial da AUF na América Latina.

A agência tem como proposta no Brasil atuar em três frentes: auxiliar no desenvolvimento de projetos inter-universitários de ensino e de pesquisa; aumentar o número e universidades membros no Brasil e na América Latina com o objetivo de ajudar a desenvolver o espaço universitário acadêmico nas Américas e aberto ao mundo; e proporcionar às comunidades científicas a união com as redes de pesquisa internacionais que trabalham com aproximadamente 8 mil pesquisadores em 759 universidades.