Agência recebe inscrições de intercâmbio para advogados e estudantes de Direito

A agência de intercâmbios CanadaTravel está recebendo inscrições para curso em Vancouver voltado a estudantes de Direito e advogados. As aulas são focadas no ensino de inglês no contexto jurídico, técnicas de negociações e noções do sistema jurídico da América do Norte. Ministrado pela Tamwood College, uma das escolas de inglês de maior prestígio no Canadá, o curso tem duração de duas semanas e inicia no dia 12 de setembro.

O pacote inclui aulas de vocabulário jurídico, inglês geral, visitas especializadas, atividades extraclasse e seminários. Os estudantes têm a opção de hospedagem em hotéis, apartamentos ou em casa de família. Para participar, é necessário ter mais de 21 anos e inglês intermediário ou avançado. Inscrições e informações sobre pacotes através do site www.canadatravel.com.br