Agência de marketing abre vagas para trainees

Por Bruna Tiussu

A agência Rio360 Comunicação oferece seis vagas em seu programa de trainee. Podem se candidatar recém-formados nas áreas de Comunicação Social e Marketing, Administração de Empresas e Economia.

A duração do programa é de seis meses, com início previsto para janeiro de 2010. Os selecionados vão atuar nas áreas de negócios, produção e criação ou no departamento financeiro da empresa.

As inscrições vão até dia 30 de setembro. Os interessados devem se inscrever no site www.rio360com.com.br ou enviar currículo com foto para o email rh@rio360com.com.br.