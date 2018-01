A Pública, agência de jornalismo investigativo organiza debate com jornalistas internacionais voltado para jornalistas iniciantes. Será no dia 3 de julho, domingo, às 13h, na Casa da Cultura Digital (Rua Vitorino Camilo, 459 – Barra Funda – São Paulo, SP).

Os jornalistas convidados são Andrew Jennings da BBC, Aron Pilhofer do New York Times e Kristinn Hrafnsson do WikiLeaks.

Mais informações no telefone (11) 3661.3887 ou www.apublica.org.