Roberto Mota da Silva, de 34 anos, esperava às 12h40 para entrar numa sala do câmpus da Uninove, na Barra Funda, para prestar o Enem. Ele pretende usar a nota no exame para entrar no curso de Química da Unifesp. “Com o adiamento da prova, deu mais tempo para estudar, mas, como a nova data, estamos enfrentando uma maratona”, disse. “A prova é extensa, tem de interpretar bem o texto.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.