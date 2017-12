Adiado o fim do prazo para instrição no Enem

O prazo para inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2010), que terminaria nesta sexta-feira, 9, foi prorrogado para o dia 16 de julho.

O Diário Oficial da União desta sexta traz como nova data final o dia 18, mas trata-se de um erro, informa o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que publicará no sábado a retificação da portaria,em edição extra do Diário Oficial.

Em nota, o Inep esclarece que a prorrogação foi decidida a pedido dos governadores de Pernambuco e de Alagoas, “preocupados com o impacto das chuvas e das enchentes”. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no portal www.enem.inep.gov.br.