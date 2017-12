Adesão de federal aumenta interesse pelo Enem em Sorocaba

A adesão do câmpus de Sorocaba da Universidade Federal de São Carlos ao Sisu aumentou o interesse pelo Enem na cidade. Só em Sorocaba, a UFSCar abriu 640 vagas em 14 cursos para candidatos selecionados por meio do Enem. O movimento foi intenso nos locais de prova. O estudante Vinicius Sodré Vallega, de 19 anos, que chegou com uma hora de antecedência ao local de prova, está prestando o exame para disputar vaga no curso de Engenharia Ambiental. “Acho que o Enem é o caminho mais fácil.”

