Acompanhe pela internet as palestras da Semana ‘Estado’ de Jornalismo

O Santander está transmitindo ao vivo, pela internet, uma série de palestras sobre uma das grandes questões da comunicação nos dias de hoje: o uso de novas mídias e de redes sociais no jornalismo. As exposições começaram ontem e são ministradas por profissionais da imprensa brasileira e do campo da comunicação corporativa.

As palestras terminam na sexta-feira e fazem parte do 6º Prêmio Santander Jovem Jornalista e da Semana Estado de Jornalismo. A transmissão é liberada a todos os internautas. Para acompanhar, basta acessar o site www.santander.com.br/sustentabilidade.

A programação começa às 14h e vai até as 17h. É composta por dois blocos diários – cada um com três palestras de 15 minutos. São abordados temas como o uso de redes sociais e blogs como ferramentas do jornalismo, questões éticas e de legislação, entre outros assuntos.

Entre os palestrantes estão: Bia Granja, curadora do YouPix; Alexandre Matias, editor do caderno Link do jornal O Estado de S. Paulo; Fernando Neves, diretor da Ketchum Digital; Claudio Tognolli, jornalista e blogueiro; Matthew Shirts, cronista do jornal O Estado de S. Paulo; Sandro Marques, gerente-executivo de Desenvolvimento Sustentável do Santander Brasil; Manoel Fernandes, da Bites.com; Marco André, diretor de Educação e Desenvolvimento Organizacional do Santander Brasil.