Ideias inovadoras de especialistas do Brasil e do exterior para mudar o ensino e a aprendizagem são apresentadas no evento organizado pela Fundação Lemann em parceria com o Inspirare e o Portal Porvir. O Transformar 2013 também discute os resultados de experiências reais com essas novas maneiras de conectar alunos, professores, escolas e conteúdos. Acompanhe:

