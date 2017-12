Professores de cursinhos de São Paulo realizam correção da prova desta segunda-feira da Unesp. No ultimo dia da 2ªfase do vestibular, os candidatos fizeram a prova de Linguagens e a redação.

Veja as correções:

Anglo: 2ª fase da Unesp

Etapa: 2ª fase da Unesp

Objetivo: 2ª fase da Unesp

Todas as questões são dissertativas. No domingo, os candidatos fizeram as provas de Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Matemática.