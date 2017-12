Acho que não vou fazer o Enem

“Quando soube do vazamento da prova do Enem, o que mais me preocupou foi se a nota seria usada no vestibular da Fuvest. Ontem vi que foi confirmado o que eu temia: não vai contar mais nada no exame. Ainda estou pensando se vou ou não fazer o Enem.

Todo esse rolo me deixou muito decepcionada. Só me inscrevi no Enem por causa da Fuvest. Agora, não sei. A nova data do exame vai cair bem no dia da minha formatura, que é sábado. Acho que não vou fazer a prova.

Por outro lado, sem o Enem na Fuvest talvez a nota de corte abaixe. Às vezes eu me esforço para tentar ver o lado bom da coisa. Por exemplo, o Enem foi cancelado e naquele fim de semana eu caí de gripe. Se tivesse a prova, eu iria dormir no meio do teste.

Meu professor de geografia viu aqui pelos post do Blog do Vestibulando que eu tenho dificuldade na disciplina. Ele separou as provas da Fuvest dos três últimos anos e eu estou resolvendo as questões. O que não sei, pergunto para ele. Esse tem sido um bom preparo.

As perguntas que mais tenho dificuldade são as que eram de atualidades na época. Para driblar isso, assisto muito jornal e procuro me inteirar do que está acontecendo. De tarde, no colégio, temos aula de reforço neste tema. Eles falam muito do pré-sal, de Honduras e da crise financeira. São os assuntos que estou estudando mais.

Durante essa semana eu continuei estudando. Tive umas provas no colégio e fui bem. O engraçado é que quando o rendimento é bom, você deixa de estudar um pouco. Se é ruim, desanima e pensa que não sabe nada. O melhor é manter o ritmo.”