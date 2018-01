Acervo da Brasiliana USP será digitalizado

Um projeto da Reitoria da Universidade de São Paulo permitirá o acesso para pesquisa e estudos do maior acervo de livros e documentos sobre o Brasil, é a biblioteca Brasiliana USP.

A biblioteca será composta pela Coleção Brasiliana do bibliófilo José Mindlin, que conta com 20 mil títulos entre relatos de viajantes, literatura brasileira e portuguesa, documentos, folhetos e várias primeiras edições de obras importantes. Um novo prédio está sendo construído no câmpus da USP para receber o acervo, e a previsão é que fique pronto no início de 2010.

DIVULGAÇÃO



Maquete digital do novo prédio da Brasiliana USP

A outra parte do projeto é a Brasiliana Digital, acervo online que reunirá em formato digital todas as obras da Coleção Brasiliana, possibilitando a consulta e leitura na internet.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O objetivo da biblioteca digital é que possa ser utilizada para pesquisa científica, investigação, educação formal e formação dos cidadãos. Segundo o coordenador do projeto, professor István Jancsó, a instituição desta biblioteca digital poderá, em médio prazo, oferecer um modelo tecnológico de gestão que possa se multiplicar por outras coleções e acervos.

A Brasiliana Digital já está no ar com alguns livros, periódicos, imagens, manuscritos, mapas e obras de referências disponíveis para download. Também é possível realizar buscas por título, nome do autor ou data de publicação. Acesse o acervo aqui.

Para apresentar o projeto Brasiliana USP ao público, será realizado o Seminário Mindlin 2009, nos dias 16, 17 e 18 de junho. Confira a programação do evento aqui.

Confira no blog do Link informações sobre o lançamento do acervo.