De O Estado de S. Paulo

O Centro do Professorado Paulista (CPP) e a Apeoesp entraram ontem no Tribunal de Justiça de São Paulo com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a lei que institui sistema de promoção por mérito dos professores da rede estadual.

No dia 17, as entidades já haviam pedido no Tribunal Superior uma liminar suspendendo os efeitos da lei.