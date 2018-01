Acaba sábado inscrição com desconto na Belas Artes

Até o próximo sábado, dia 30, as inscrições para o processo seletivo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo podem ser feitas por R$ 60 no site da instituição. Após essa data, o valor passa para R$ 80 até o dia 30 de novembro, quando as inscrições serão encerradas. A prova acontece no dia 4 de dezembro e o centro universitário oferece vagas de graduação nos curso de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Gráfico, Design de Interiores, Design de Moda, Design de Produto, Publicidade e Propaganda, Rádio e TV, Relações Internacionais e Relações Públicas.

